Podczas letnich wyjazdów chcemy wyglądać pięknie i czuć się dobrze. Warto więc wiedzieć, jakie zabiegi kosmetyczne mogą pomóc nam utrzymać skórę w dobrej kondycji, a jakich unikać, aby nie zaszkodziło nam słońce.

Chcąc dbać o swoją skórę, zabiegi kosmetyczne powinniśmy wykonywać przez cały rok. Jednak część z nich idealnie sprawdzi się właśnie wtedy, gdy za oknem czeka na nas pełnia słońca. O tym, jakie zabiegi pomogą nam przetrwać lato bez problemów, opowiada kosmetolog Alicja Szymura:

Najlepiej sprawdzą się zabiegi nawilżające, odżywiające, odmładzające, które zapewnią oczekiwane efekty jeszcze w te wakacje. Należy pamiętać, że nie jest również za późno na redukcję rozstępów czy cellulitu. Jeżeli chodzi o rozstępy czy cellulit, to zastosować endermologię czy falę uderzeniową. Tylko należy pamiętać, że po prostu zabieg musimy dopasować do potrzeb skóry. Dużo salonów w okresie letnim daje promocje, na przykład na laser frakcyjny, mikrodermabrazję czy mocne peelingi chemiczne. W lecie nie wolno wykonywać takich zabiegów. Po zastosowaniu tych technik skóra wymaga regeneracji, o którą trudno w upałach i silnym promieniowaniu słonecznym. W efekcie może dojść do powstawania nieestetycznych przebarwień.