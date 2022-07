Letnia edycja oddawania krwi w krwiobusie przed urzędem marszałkowskim za nami. Każdy z dawców oprócz czekolad i napoju otrzymywał pomidory.

Oddawanie krwi latem jest niezwykle ważne z kilku powodów. Właśnie dlatego po raz kolejny przed urzędzie marszałkowskim stanął krwiobus. Więcej na ten temat mówi Justyna Smarzewska z Departamentu Ochrony Zdrowia.

U nas w urzędzie marszałkowskim już od wielu lat z inicjatywy pani marszałek Elżbiety Anny Polak robimy takie akcje zbiórki krwi trzy razy do roku. Jedna jest na wiosnę, jedna latem i jedna jesienią i ta zbiórka letnia jest najbardziej ważna, ponieważ w tym okresie banki krwi świecą, niestety, pustkami. Ponieważ to jest okres urlopowy, bardzo dużo ludzi wyjeżdża na wakacje, nie przychodzi regularnie do punktów zbiórki krwi. Poza tym jest też bardzo dużo wypadków, jest dużo operacji, jest dużo zabiegów. Tej krwi jest potrzeba więcej niż w pozostałych miesiącach.