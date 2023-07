Kolacja w lesie? Brzmi bardzo intrygująco. W „Pomarańczowym Lecie” Radia Index gościliśmy Magdalenę Zawadzkę, jedną z inicjatorek Leśnego Klubu Kolacyjnego.

To idea, której celem spędzenie czasu blisko natury. Skąd zatem taki pomysł?

Klub Kolacyjny dlatego, że nie jesteśmy ani restauracją, ani na stałe miejscem, w którym można coś zjeść. Zapraszamy na zorganizowane wydarzenia kulinarne do środka lasu,. To jest środek Puszczy Rzepińskiej około 15 kilometrów od Łagowa Lubuskiego.

Zorganizowanie wydarzenia kulinarnego to jedno, ale być może ważniejszym tematem jest poczucie jedynego w swoim rodzaju leśnego klimatu. Zawadzka zaprasza do wspomnianej Puszczy Rzepińskiej, w której organizuje leśne kolacje.

Jest to rzeczywiście takie miejsce bardzo dzikie. Jest woda, stary las, nierówny teren, nie chodzimy ścieżkami, są chaszcze, Goście odczuwają to tak pozytywnie jak my.