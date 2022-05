Po dwuletniej, pandemicznej przerwie do Zielonej Góry powracają “Leony”. Co ciekawe, tegoroczny plebiscyt dotyczyć będzie trzech ostatnich sezonów. I to właśnie z tych ram czasowych wybrane zostaną najpopularniejsze aktorki, aktorzy oraz spektakle.

Do kogo nagrody powędrują? O tym, tradycyjnie już, zadecydują widzowie Lubuskiego Teatru. Mówi Magdalena Pawlak.

Każdy widz, który przyjdzie do teatru będzie mógł zagłosować. Wystarczy wypełnić specjalny kupon. W ten sposób zostaną wyłonieni najpopularniejsi aktorzy i spektakle.

W jaki sposób i do kiedy można głosować? To także wyjaśnia Magdalena Pawlak z Lubuskiego Teatru.

Głosować można do 12 czerwca. Kupony do głosowania otrzymamy w kasie Lubuskiego Teatru, kupując bilety lub po prostu prosząc o taki formularz. Pamiętajmy o właściwym wypełnieniu. Możemy zaznaczyć jedną aktorkę, aktora i spektakl. Następnie kupon wrzucamy do urny.

Rozstrzygnięcie plebiscytu zaplanowano na 19 czerwca. Gala “Leonów” ma dwojaki charakter. To też oficjalne zakończenie sezonu w Lubuskim Teatrze.