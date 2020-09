Jak wyglądają lekcje w reżimie sanitarnym miesiąc po rozpoczęciu roku szkolnego? Na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego przedstawił to Jacek Budziński, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz miejski radny.

W szkole wprowadzono m.in. rozwiązanie, które ogranicza mobilność uczniów. Młodzież nie zmienia sal pomiędzy lekcjami, ale przebywa w jednym gabinecie, w którym czeka na nauczyciela.

Oczywiście badana jest temperatura przy wejściu do szkoły, obowiązkowe są maseczki, chyba że jest jakieś przeciwwskazanie. Mamy płyny, dozowniki do dezynfekcji rąk i z tego, co widzę, uczniowie korzystają z tego. Jeżeli są przerwy, zakładają maseczki, natomiast w klasie te maseczki zdejmują. Ja na przykład, jeżeli kogoś proszę do odpowiedzi, to mamy odpowiedni dystans, 2 metry. W pierwszej ławce przede mną nikt nie siedzi.