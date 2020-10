Zobacz info

The best szlaku wina i miodu! – wycieczka busem

The best szlaku wina i miodu! – wycieczka busem

Lubuski Szlak Wina i Miodu jest po prostu boski, a potwierdzili to uczestnicy pierwszej edycji tej wycieczki!😀👌 Jedziemy w najlepsze miejsca na szlaku – jest pięknie, pysznie i ciekawie!🍷🍷🍷 Co w programie? 🍇wizyta we wspaniałej winnicy „Miłosz”, w której czeka na Was degustacja 3 gatunków wina, w tym WINA PANDEMICZNEGO i 2-daniowy pyszny obiad z lokalnych produktów 🐝wizyta w fantastycznej pszczelarni-pasiece Słodnik z degustacją różnych miodów, w tym pitnych oraz poczęstunek w postaci ciasta dom...