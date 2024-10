Lechia Zielona Góra, która po dwóch przegranych meczach, chciała ponownie zaznać smaku zwycięstwa, w meczu 13. kolejki Betclic III ligi, grupy III, podejmowała niepokonane od pięciu ostatnich spotkań, rezerwy Górnika Zabrze. Choć tabela, mogłaby stawiać w roli faworyta, podopiecznych Sebastiana Mordala, to dyspozycja w ostatnich tygodniach, przemawiała za ekipą z województwa śląskiego. Sam mecz przysporzył mnóstwo emocji, a ich kumulacja, nastąpiła w samej jego końcówce. Lechia wygrała to spotkanie 2:1.

W pierwszej połowie, minimalnie lepiej wyglądali zielonogórzanie, którzy poprzez wysoki pressing, zmuszali zabrzan do popełniania błędów. Jednym z nich, było przewinienie w polu karnym, skutkujące podyktowaniem rzutu karnego dla Lechii. W 36 minucie rywalizacji, Jakub Kołodenny, wykorzystał tę szansę, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0. Niemal tuż przed gwizdkiem sędziego, oznaczającym koniec pierwszej połowy starcia, Iwo Świerkot, grający w Górniku, wyrównał stan rywalizacji. W drugiej odsłonie meczu, coraz częściej przy piłce, znajdowali się przyjezdni. Jednak to Lechia, zadała decydujący cios, który nastąpił w 89′ minucie spotkania. O zwycięstwie miejscowych, przesądził gol debiutującego w III lidze, Marcela Kurka.

Tak jak zakładaliśmy sobie, że będzie to ciężkie spotkanie. Od początku Górnik miał dobrą passę nie przegranych meczów. My przegraliśmy ostatnie dwa mecze, w tym jeden u siebie, więc na pewno chcieliśmy wygrać ten mecz. Jeżeli chodzi o Marcela Kurka, to dobrze, dobrze, że dzisiaj wszedł na boisko i zapewnia nam trzy punkty. Nie ma co ukrywać, bo kontuzje go troszkę męczyły wcześniej, więc super, gratuluję i tak jak ja, mam nadzieję, że on i cała drużyna się cieszy z tego, że on wszedł akurat i daje nam trzy punkty