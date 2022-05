Dziś piłkarze Lechii Zielona Góra zagrają w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu lubuskim. Rywalem będzie występująca w klasie okręgowej Tęcza Krosno Odrzańskie.

Lechia jest faworytem i to zdecydowanym. Nasz zespól ma jednak problemy kadrowe. Czy bycie faworytem ułatwia czy bardziej przeszkadza w rywalizacji? Pytamy jednego z naszych trenerów Mirosława Kasprzaka.

Nie patrzymy na to, czy jesteśmy faworytami, czy nie. Podchodzimy skoncentrowani do tego meczu i chcemy wygrać i zagrać w finale wojewódzkim. choć szanujemy przeciwnika. Zagramy na sto procent. Nie wszyscy są do dyspozycji. Leczy się Bartek Konieczny, Jędrek Król jest wyłączony do końca sezonu, a Kuba Babij ma uraz i na pewno w tym meczu nie zagra.