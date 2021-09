U siebie idzie im tak sobie, ale na wyjeździe punktują. Drugie zwycięstwo w rozgrywkach trzeciej ligi i to drugie odniesione na boisku przeciwnika odnieśli piłkarze Lechii.

Zielonogórzanie pokonali drużynę Pniówka Pawłowice Śląskie 2:0 po golach Jakuba Babija i Przemysława Mycana. Trener Lechii Andrzej Sawicki stwierdził, że było to zasłużone zwycięstwo jego podopiecznych.

Zwycięstwo zasłużone po ciężkim meczu, na trudnym terenie z wymagającym przeciwnikiem. Wytrzymaliśmy i to cieszy, szczególnie że zagraliśmy na zero z tyłu, co często nam się nie zdarza. Mieliśmy dużo mądrości w grze, choć nie byliśmy skuteczni. Cieszy to, że wygraliśmy, a także to, że zmiany, które zrobiliśmy, utrzymały poziom grania.