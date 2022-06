Piłkarze Lechii Zielona Góra stają przed szansą zdobycia wojewódzkiego Pucharu Polski. Jutro (tj. w sobotę) zielonogórzanie zmierzą się z Wartą Gorzów.

Będzie to zatem rywalizacja dwóch trzecioligowych ekip. W dotychczasowej historii rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu regionalnym Lechia triumfowała siedmiokrotnie wygrywając m. in. ostatnie dwa finały. Z kolei Warta to finalista ostatnich trzech edycji. Gorzowianie za każdym razem musieli uznać wyższość rywala.

Jak będzie tym razem? Trener Lechii Andrzej Sawicki mówi wprost: Chcemy wygrać, choć mecz nie ma faworyta.

Chcemy bardzo, ale to jest jeden mecz i do tego trudny. Być może jesteśmy lekkim faworytem, Warta gra na tym samym poziomie rozgrywkowym. Też zeszło z nich ciśnienie i ten mecz będzie miał tylko pozytywne emocje. Oceniałbym to po połowie, chciałbym, żeby to był fajny mecz dla oka i dla kibica.

Mecz finałowy odbędzie się w sobotę w Lubsku. Początek o godzinie 17.