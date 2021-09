Piłkarze Lechii Zielona Góra są już w drodze do Radzynia Podlaskiego, gdzie jutro zagrają mecz 1/32 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym.

Mecz z tamtejszymi „Orlętami” jutro, ale wyprawa z racji odległości rozpoczęła się już dziś. – Trafiliśmy najgorzej jak mogliśmy – mówi Maciej Murawski, prezes Lechii.

Nie wierzyłem w to losowanie. Sprawdzałem wielokrotnie i nie wierzyłem, że mogliśmy tak fatalnie wylosować. Liczyliśmy, że to do nas przyjedzie fajny zespół, który będziemy mogli ugościć. A my nie dość, że trafiliśmy na trzecioligowca, to jeszcze z drugiego końca Polski.