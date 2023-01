Zajęciami na siłowni w poniedziałkowy wieczór piłkarze Lechii Zielona Góra rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek trzeciej ligi.

Nasz zespół na przełomie lutego i marca czeka historyczne spotkanie w ćwierćfinale rozgrywek o Puchar Polski przeciwko warszawskiej Legii. Stąd przygotowania musiały się zacząć szybciej tak, by optymalna forma została osiągnięta na mecz ze stołecznymi. O szczegółach przygotowań mówi trener Lechii Andrzej Sawicki.

Zawodnicy są po indywidualnej rozpisce biegowej. Wykonali plan, więc przychodzą już na pewnym poziomie byśmy nie marnowali czasu i z wyższego pułapu wchodzili już ten trening w okresie przygotowawczym. Ten okres będzie krótszy i relatywnie szybko musimy go rozpocząć. Dziś hala a następnie boisko.

W zajęciach uczestniczył m.in. Mateusz Surożyński. Jak nam powiedział czuje już głód gry i ostrego treningu.

Na pewno głód był. Nie lubię się nudzić w domu, wolę aktywność. Brakowało mi treningów, ale mieliśmy swoje rozpiski. Wszystko, co mieliśmy rozplanowane, to spełniliśmy, nie było żadnych niespodzianek. Mamy być gotowi na mecz z Legią, mamy rozpocząć przygotowania tak, by mieć optymalną formę na koniec lutego.