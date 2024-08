Komplet publiczności, idealna pogoda i zapach derbów. Zainaugurowaliśmy piłkarski sezon na “Dołku” przy Sulechowskiej. Futbol w starym polskim stylu starł się z piłką na czasie.

Po grze Lechii widać rękę młodego sztabu i powiew świeżości. Najprościej mówiąc chodzą skrzydła, ze środka idą dobre podania, a rzuty rożne i kombinacyjne i te tradycyjne stwarzają zagrożenie. Sebastian Mordal zapowiadał, że jego drużyna na pewno czymś zaskoczy Stilon i w 8′ tak się stało. Najpierw wywalczony rzut rożny, a ten rozegrany kombinacyjnie otworzył czystą pozycję Rafałowi Ostrowskiemu, który z główki wpakował piłkę do bramki Szymona Czajora z kilku metrów. Dośrodkowywał Mateusz Lisowski.

Lechia kontynuowała napór. Kolejną groźną akcję zobaczyliśmy w 13′. Dobre crossowe podanie Rafała Figiela trafiło do Mateusza Zieniewicza, ale ten był na spalonym. Stilon odgryzał się długimi wrzutkami w pole karne, ale obrona Lechii czyściła na tyle skutecznie, że goście nie dochodzili nawet do strzału.

W 23′ kolejne dobre dośrodkowanie tym razem z prawej strony Lisowskiego na Mycana. Napastnik Lechii nie dostał piłki, ale zagotowało się w polu karnym Stilonu.

Na kolejną okazję, a przynajmniej dobrze zapowiadającą się sytuację czekaliśmy 10 minut. Jak na standard tego meczu dość długo. W środku pola Figiel zostawił za plecami dwóch gorzowian i dograł do Zientarskiego, ten mimo, że trochę za długo dryblował ostatecznie oddał strzał. Skończyło się na rzucie rożnym. Mocno bita piłka na piąty metr i gwizdek sędziego bo faulował Kacper Lechowicz.

Po grze Lechii było widać, że szuka bramki do szatni. I dopięli swego. Kolejny rzut rożny po akcji lewą stroną Igora Bambeckiego na drugą bramkę w 43′ zamienił Igor Kurowski. Trzeba przyznać, że ilość i jakość kornerów rozgrywanych przez lechistów przygniotła Stilonowców w pierwszej połowie.

Zaraz po przerwie piłkę w narożniku boiska ponownie ustawił Mateusz Lisowski. Dośrodkowanie prosto na głowę Lechowicza i poprzeczka. Lechiści domagali się uznania gola, ale sędzia uznał, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Stilon szybko odpowiedział i była to pierwsza naprawdę groźna sytuacja gości. Emila Drozdowicza sam na sam zatrzymał kapitan Lechii Jakub Bursztyn.

Znowu groźnie pod bramką Stilonu zrobiło się gdy 57′ Lisowski znalazł w polu karnym Mycana, a ten po ziemi podał w stronę Zieniewicza na piątym metrze lepszy jednak okazał się bramkarz gości.

65′ Jakub Lizakowski ograł trzech w środku pola piłka trafiła pod nogi Bambeckiego jednak nie udało mu się skutecznie zamknąć tej akcji.

Chwilę później rzut wolny dla Lechii z lewej strony pola karnego centrostrzałem na gola próbował zamienić Figiel. Piłka przeleciała nad głowami obrońców, skozłowała obok bramkarza i minimalnie minęła słupek.

Ostatnie pół godziny meczu to pełna kontrola lechistów, którzy szukali kropki nad i w postaci trzeciej bramki. Nie udało się mimo kilku okazji. Stilon nie zagroził bramce Bursztyna, ale to nie znaczy, że nie szukał gola kontaktowego. W środku pola raz po raz doszło do spięć i słownych utarczek. Gorzowianie wyglądali na wyraźnie sfrustrowanych przebiegiem tego meczu.

Finalnie Lechia wygrywa 2:0 i zostaje w gronie czterech niepokonanych drużyn w lidze.