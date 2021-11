Spotkanie z ostatnimi w tabeli Karkonoszami Jelenia Góra czeka w sobotę Lechię Zielona Góra. Nasz III-ligowiec liczy na komplet punktów, tym bardziej, że rywal to ostatnia ekipa w tabeli, która jeszcze z wyjazdu nie przywiozła nawet punktu.

Lechia obecnie plasuje się na jedenastym miejscu. Zielonogórzanie mają 6 punktów przewagi nad strefą spadkową, a w perspektywie dwa domowe spotkania w tym roku. Z oceną wstrzymywał się dziś w audycji Piłkarska Zielona Góra Michał Sucharek, II trener Lechii.

Mamy 18 punktów i na ocenę tej całej rundy przyjdzie czas za dwa tygodnie. Mamy dwa kluczowe spotkania i one będą determinowały to, jak będzie wyglądała zima i okres przygotowawczy.

Plan na jutrzejszy mecz z Karkonoszami to komplet punktów, ale takie same plany ma pewnie rywal, tym bardziej, że ostatnio wygrał spotkanie z drużyną z czołówki, a niespełna miesiąc temu zmienił trenera. Co o drużynie z Jeleniej Góry wiedzą w Lechii?

Spodziewamy się na pewno, że ten zespół będzie grał bardzo agresywnie. Mają fajny pomysł na grę, mają świetnego napastnika, który gra dobrze tyłem do bramki, rozprowadza piłkę na szybkie skrzydła i dobrze gra jeden na jeden.

Sucharka pytaliśmy jeszcze o słabą skuteczność zielonogórzan. Lechia jesienią zdobyła 18 bramek, z czego 5 to dorobek Przemysława Mycana.

To niedużo. Nasza siła ofensywna opiera się na Przemku. Jak Przemek jest zdrowy to daje nam bramki. Mimo wszystko mało, ale cieszy to, że dochodzimy do sytuacji. Mogłoby być więcej i dlatego w okresie przygotowawczym trzeba będzie nad fazą finalizacji popracować.

Mecz Lechii z Karkonoszami jutro na „dołku" o 13:30.