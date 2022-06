Wygraną z pewnymi już wcześniej degradacji Karkonoszami Jelenia Góra puentuje trzecioligowy sezon zespół Lechii. Zielonogórzanie zwyciężyli na wyjeździe 4:1 i zakończyli zmagania na 10. miejscu.

Bramki dla podopiecznych Andrzeja Sawickiego strzelali: Mateusz Zientarski, Przemysław Mycan, Maciej Maćkowiak i Mykyta Łoboda. Co po meczu mówił Michał Sucharek, drugi trener Lechii?

Można powiedzieć, że spotkanie było pod naszą całkowitą kontrolą. Zespół Karkonoszy też miał swoje sytuacje, też zagrali ambitnie. My dobrze weszliśmy w ten mecz, bo już w drugiej minucie Mateusz Zientarski wykorzystał podanie od Maćka Maćkowiaka. Do przerwy było 1:0. W drugiej połowie Przemek Mycan wchodzi na boisko i z pierwszym kontaktem piłki strzela bramkę po rzucie rożnym. Później gospodarze strzelają gola kontaktowego. My za sprawą Maćka Maćkowiaka strzelamy trzecią bramkę i w doliczonym czasie gola strzelił po fajnym rozegraniu rzutu rożnego Mykyta Łoboda. Cieszymy się, że wygrywamy i kończymy ten sezon zwycięstwem.