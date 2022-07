Pierwszy sparing przed inauguracją rundą jesiennej mają za sobą piłkarze Lechii Zielona Góra. Nasz trzecioligowiec w miniony weekend rywalizował w Niemczech.

Rywalem była drużyna Energie Cottbus. Lechia przegrała 2:8, a drugi trener naszej ekipy Michał Sucharek w taki sposób skomentował mecz.

Wynik nie odzwierciedla całej naszej dyspozycji. Pojechaliśmy w lekko okrojonym składzie, bo zawodnicy mają urlopy. Było dziesięciu piłkarzy testowanych, po takich sparingu można wyciągnąć wnioski. Mogą być jednak pozytywy, do przerwy było tylko 1:2. Wynik nie jest ważny, musimy to wszystko scalać i budować.

Sucharka zapytaliśmy również o to, jak wyglądają obecnie treningi i nad czym szczególnie pracują piłkarze.

Pierwszy tydzień mieliśmy wprowadzający. Po tych krótkich urlopach chcieliśmy, by zawodnicy doszli do dyspozycji. Mamy chwilę by popracować nad wytrzymałością i taktyką, tak powoli będziemy się szykować do meczu. Musimy scementować zespól i na spokojnie będziemy gotowi.