Do trzeciej siły III ligi wybiera się dziś Lechia Zielona Góra. Podopieczni Andrzeja Sawickiego o 13:00 zagrają w Bytomiu z Polonią.

Rywal to żywa legenda polskiego futbolu, dwukrotny mistrz kraju, który jednak od dłuższego czasu jest na peryferiach dużej piłki. W III lidze Polonia radzi sobie jednak bardzo dobrze. Podopieczni Kamila Rakoczego wygrali 8 meczów, zremisowali 3, a 2 przegrali.