Startujemy już w sobotę! Już jutro inauguracja rozgrywek w trzeciej lidze piłkarskiej. Lechia Zielona Góra na własnym stadionie zagra z Rekordem Bielsko-Biała.

My dziś o inauguracji rozmawialiśmy w programie „Piłkarska Zielona Góra” z dyrektorem ds. marketingu Konradem Komorniczakiem. Czy Lechia jest gotowa na inaugurację?

Jesteśmy gotowi najlepiej, jak mogliśmy być. Dużo pracy nas to kosztowało. W tej rundzie zdecydowaliśmy się odświeżyć większość składu i znaleźć jakościowych wykonawców do tego planu, który nakreślili trener Sawicki i prezes Murawski.

Komorniczaka pytaliśmy również o to, czy zespól będzie silniejszy od tego z minionych rozgrywek.

On jest mocniejszy o tyle, że wykonawcy na pozycji 16-18 czyli ławka jest długa i mocna. Wzmocniliśmy się Sebastianem Górskim czy Gabrielem i wiemy, że to są wzmocnienia. Też trzeba pamiętać, że to kolektyw, który jest zmieniony. Transfery były jednak szybko.