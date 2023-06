Chcesz zostać ławnikiem? Trwa nabór kandydatów.

Oto szczegóły:

– do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 73 ławników, w tym 2 do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

– do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze: 30 ławników, w tym 20 do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

Ławnikiem może zostać osoba, która:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– jest nieskazitelnego charakteru,

– ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,

– jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Zielonej Górze co najmniej od roku,

– jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

– posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

– do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

Ławnikiem nie może być osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki i radcowski, duchowny, żołnierz w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz Służby Więziennej, radny gminy, powiatu i województwa, nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Dodajmy, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Zielonej Górze.

Zgłoszenie kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 roku. Wyboru ławników do sądów powszechnych w Zielonej Górze dokona Rada Miasta Zielona Góra najpóźniej do końca października.

Szczegółowe informacje, wzory formularzy

– Biuro Obsługi Interesanta na parterze w budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22, tel. +48 68 45 64 833

– wzory formularzy dostępne w Biurze Obsługi Interesanta (parter, informacja ogólna) lub w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zielonagora.pl: w dziale: “Co i jak załatwić w urzędzie-ławnicy sądowi”.