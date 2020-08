Nadchodzący tydzień będzie wypełniony muzyką i świetnymi filmami w kinie letnim. Nie zabraknie również czegoś dla ciała. Warsztaty dla najmłodszych – „Joga dla dzieci z Jogomanią” w niedzielnym cyklu „Akcja animacja” są absolutnym hitem – zapewnia nas Agata Miedzińska, dyrektor ZOK, w rozmowie na 96 FM.

Spróbujmy pokazać dzieciom i (rodzicom), że takie zajęcia na wyciszenie, nam mogą się bardzo przydać. Dzieci bardzo ładnie w to „wchodzą” i korzystają z tego. Być może podczas tych zajęć My jako rodzice pomyślimy sobie takie zadanie, żeby za tydzień, za dwa i za pół roku, w chwilach trudnych szybciutko, nad naszym dzieckiem zapanować wprowadzając jakiś element jogi. Więc myślę, że z jednej strony będzie to świetna zabawa, a z drugiej dla rodziców edukacja, która może nam dać narzędzie do późniejszej pracy z naszymi dziećmi.