– Mamy bardzo różnorodną publiczność – cieszy się Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Chodzi oczywiście o publiczność, która odwiedza wydarzenia w ramach Lata Muz Wszelakich.

Impreza, tak jak i wakacje jest już na półmetku. Dyrektor ZOK-u powiedziała Radiu Index, że zielonogórzanie chętnie uczestniczą w wydarzeniach.

Bardzo różnorodną mamy publiczność. Inna publiczność przyjeżdża do Zatonia, mamy inną publiczność na czwartkowych koncertach. Nieco inna przyjeżdża też do Starego Kisielina, a jeszcze inna przychodzi do Piekarni Cichej Kobiety. Pewnie jeszcze inna publiczność będzie przychodzić na wieczory do luteranów w sierpniu.