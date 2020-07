Wakacje, wakacje! Luz blues! Bawimy się, świetnej muzyki słuchamy i filmy w kinie letnim oglądamy! Co jeszcze przygotował Zielonogórski Ośrodek Kultury? Odkrywamy dla Was tajemnice Lata Muz Wszelakich na antenie Radia Index w każdy piątek o 13:30.

Tego lata obowiązuje idea środowiskowego solidaryzmu. Wspierają się twórcy i artyści, którym patronują muzy teatralne, muzyczne, plastyczne i filmowe. Hasło „Zielonogórscy artyści dla zielonogórzan” jednoczy również ZOK i WiMBP im. C. Norwida.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida jest z nami od wielu lat. Proponowany cykl: „Z książką na leżaku” – ten rodzaj czerpania kultury, jest istotnym projektem i cennym dla mieszkańców. I warto przy tej okazji wspomnieć, że w tym roku Lato Muz Wszelakich skupia się na lokalnych twórcach i artystach. To nie tylko są osoby, które obecnie tworzą w Zielonej Górze, ale to mogą być osoby urodzone tutaj, które studiowały, które w jakiś sposób są związane z naszym miastem. Ze strony ZOK to jest wyciągniecie ręki i ukłon w stronę artystów, żeby wrócili po tym ciężkim czasie, żeby był to taki wspólny start. Dlatego Biblioteka włączyła się w tą idee i również zaprosiła lokalnych twórców. „Z książką na leżaku” w każdy czwartek o godzinie 18:00 spotykamy się z pisarzami, 9 lipca będzie dr Grzegorz Biszczanik, i będzie promowana książka „Nieznane twarze Zielonej Góry

Razem z Martą Blonkowską przeglądamy dla Was kulturalne atrakcje. Co zdaniem Marty najlepiej zobaczyć i posłuchać?

Myślę, że na pewno koncert z cyklu „W Zielone(j) gramy – czyli, te nasze czwartkowe koncerty na Placu Teatralnym. 9 lipca spotkamy się z Ulą Zdanowicz- Łabiak. To będzie bardzo ciekawy koncert, ponieważ to będzie muzyka żydowska, czyli zupełnie odbiegamy od zespołu Rebeka, od innego muzycznego klimatu. Ciągle też się trzymamy głównego założenia, żeby to były zespoły z Zielonej Góry. Cały koncert nazywa się „Hopkele”, był stworzony parę lat temu w Galerii u Jadźki, więc może część mieszkańców miała okazję go widzieć, ale na pewno warto go zobaczyć w innych okolicznościach, na naszym cudownym Placu Teatralnym. Ten koncert warto zobaczyć w najbliższy czwartek o godzinie 19:00. W tym cyklu „„W Zielone(j) gramy” wszystkie koncerty na Placu, oprócz koncertu Krzysztofa Machalicy, który będzie w sierpniu w Amfiteatrze.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. W ramach znanego wszystkim cyklu spotkań „Bajki, bajdy, banialuki” w najbliższy piątek, 10 lipca o godzinie 11:00 zobaczycie bajkę w wykonaniu Teatru w Trasie.

To będzie przedstawienie teatru Lalka w Trasie „O jeżyku, który nie bał się marzyć” bardzo sympatyczne, wzruszające przedstawienie, jestem przekonana, że dzieciom będzie się podobało, to teatr również pochodzący z Zielonej Góry i okolic, więc trzymamy się przez cały czas w tym naszym klimacie. W przypadku bajek, co prawda będą dwa wyjątki, będzie Teatr z Łodzi, a także z Katowic, ale to też są teatry które są z nami już 10 lat podczas naszego cyklu „Bajki, bajdy, banialuki” więc nie mogło ich zabraknąć.

To tylko kilka propozycji w ramach Lata Muz Wszelakich. Słuchajcie, oglądajcie i korzystajcie z letnich uciech!

Na spotkanie z Latem Muz Wszelakich zapraszamy na antenie Radia Index, w każdy piątek o godzinie 13:30.

Cały program Lata Muz Wszelakich dostępny tutaj