Pogoda dopisuje, publiczność na wydarzeniach także. Lato Muz Wszelakich w Zielonej Górze trwa w najlepsze. Informowaliśmy już o tym, że dużym zainteresowaniem cieszą się koncerty plenerowe przed Filharmonią Zielonogórską.

Dziś kolejne spotkanie. O 19:00 rozpocznie się „ABS, czyli Artur Barciś show”. To w ramach cyklu „w Zielone(j) gramy”. O szczegółach mówi Marta Blonkowska, z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Czwartki są ze znanymi twarzami, zaś piątki, zwłaszcza przedpołudnia organizowane są z myślą o dzieciach. Jutro kolejne „Bajki, bajdy, banialuki”. W Ogrodzie Botanicznym pojawi się Studio Teatralne Guliwer, które dla dzieci zaprezentuje „Przygody Gąski Sabinki”.

Porwanie, kryminał dla dzieci. Policja przydałaby się tam na parkingu, bo jest mnóstwo chętnych. Zachęcam, żeby do Ogrodu Botanicznego wybrać się autobusem lub na piechotę, bo ok. 400-500 osób gościmy podczas tych spektakli, co nas bardzo cieszy.