Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Centrum Przyrodnicze będą kontynuować współpracę. Obie instytucje podpisały list intencyjny, który zakłada m.in. wspólne działania na rzecz edukacji ekologicznej.

Takie partnerstwo daje inne spojrzenie na pewne kwestie związane z ochroną przyrody – uważa Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Centrum Przyrodnicze porusza dokładnie te same tematy co my, bardzo często pokrywają się. Być może troszeczkę z innej strony są pokazywane, ale myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy wspólnie pracowali, wspólnie pewne przedsięwzięcia robili, abyśmy pokazywali te aspekty przyrodnicze z różnych stron. Bo my jako leśnicy działający w sferze gospodarczej na pewno chronimy przyrodę, ale nie możemy zapominać również o tym, że eksploatujemy las i musimy to robić mądrze i wsłuchiwać się w głosy społeczeństwa.