Laguna już wystartowała! A to oznacza tylko jedno – znów będzie można wybrać się w rejs po Odrze. Choć statek należy obecnie do Nowej Soli i to tam zaplanowano większość tegorocznych rejsów, to rzeczną przygodę będzie można poczuć również w Cigacicach.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Nową Solą a Sulechowem, w harmonogramie Laguny na ten sezon około 30 rejsów dotyczy Cigacic. Jakie atrakcje są w cenie biletu? O tym kapitan Bernard Wojtyniak.

Na pokładzie statku jest bar. Można kupić dobrą kawę, herbatę. Są też smakołyki dla dzieci. Często pływamy z przewodnikiem albo mamy rejsy z muzyką na pokładzie. Niedawno zamontowaliśmy również lunetę, dzięki czemu możemy obserwować Odrę nie tylko z jej brzegu. Ale też z zupełnie innej perspektywy.

W planach są też rejsy tematyczne. Coś dla siebie znajdą zarówno mali, jak i duzi miłośnicy rejsów. A co jeśli pogoda nie będzie najlepszym kompanem naszej wycieczki? Mówi Łukasz Kozłowski, szef nowosolskiej Informacji Turystycznej.

Mamy również dolny pokład. Jest on ogrzewany i nawet w nienajlepszą pogodę możemy tam spędzić rejs. Jest ciepło, sucho i przyjemnie. I nie buja – bo o to pytają niektórzy nasi goście. Zapraszamy w każdą pogodę.

W Nowej Soli Laguna już pływa. Natomiast w Cigacicach pierwszy rejs po Odrze odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 17. A my życzymy stopy wody pod kilem załodze Laguny przez cały tegoroczny sezon.