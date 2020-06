Teatr Rozrywki Trójkąt już ponad dziesięć lat aktywnie działa na kulturalnej scenie naszego miasta. Głównymi filarami tej oryginalnej trupy teatralnej jest małżeństwo Beata i Artur Belingowie. Głowy mają pełne pomysłów, ale pustkę finansową w kieszeni. Aktorzy ogłaszają zbiórkę na nowy spektakl. Pomożecie? Pomożemy!

Lista zrealizowanych spektakli jest długa i niejeden zielonogórzanin, mały czy duży, oklaskiwał i okraszał gromkim śmiechem: „Calineczkę”, „Trzy świnki”, „Czego nie wiecie o królach” „Inną bajkę” czy też „Grę na krawędzi”. Do realizacji artystycznych projektów zapraszani są również przyjaciele teatru: niezrzeszeni aktorzy i muzycy.

Współpracujemy. Zaczynaliśmy od dwóch, trzech osób i jednego spektaklu. W tej chwili po dziesięciu latach, w związku z tą pandemią wysadzono nas lekko z siodła, niemniej walczymy nadal, żeby to wszystko przetrwać. I nasz stan zarówno posiadania materialnego, to już jest pracownia, sala prób, dwa magazyny scenografii, oraz kilkanaście spektakli w aktywnym repertuarze. Zrealizowaliśmy ponad trzydzieści tytułów

Tak było przed epidemią, która jak wiemy zmieniła wszystko. Społeczna izolacja jednym cięciem zerwała ustalone terminy spektakli i pozbawiła źródeł zarobkowych artystów. W przypadku tzw. klapy artystycznej zawsze można się podnieść i zrobić następną premierę. Jednak fiasko finansowe może być trudniejsze do udźwignięcia, przynajmniej na początek.

My nie mamy rezerw kapitałowych. Nie mamy z czego (spektaklu) sfinansować tak na pstryk. Związku z tym odwołujemy się o pomoc do ludzi, którzy mam nadzieję trochę Nas lubią. Mam nadzieję, że przez te dziesięć lat zapracowaliśmy sobie na sympatię i chyba dobrze się kojarzy, to co robimy, więc stworzyliśmy zbiórkę na popularnym portalu. Dostęp jest bezpośredni albo z mojego profilu na FB Artur Beling, a dodatkowo wrzucimy ten link na fanpage Teatru Rozrywki Trójkąt

Pomożecie? Pomożemy! Zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Artura Belinga na pomagam.pl pozwoli na start z nową premierą „Ładne piosenki”.

Ten klucz „Ładne piosenki”, może jeszcze się inni wypowiedzą, ale ja od siebie zawsze mówię, jak ktoś mnie zapyta, co to znaczy ładne piosenki? Odpowiadam: Nie to co ładne, tylko to co komu się podoba. A związku z tym każdemu podoba się co innego, ale nasze piosenki podobają się i nam i innym, czyli wszystkim

Muzyczny spektakl ma być receptą na pogodę ducha – zapewnia Beata Beling. Jakie to będą piosenki?

Tytułów (piosenek) nie zdradzamy. To jest zawsze najtrudniejsze opowiadać o czymś, czego nie można powiedzieć. Piosenkami chcemy przede wszystkim wprowadzić w dobry nastrój i myślę, że te piosenki to gwarantują. A zwłaszcza podrasowane naszą aktorską żyłką, naszym poczuciem humoru. Często występowaliśmy i takie (estradowe) szlify zdobywaliśmy w Galerii u Jadźki, gdzie były kabaretowe występy i nadawanie nowych znaczeń piosenkom. Więc przede wszystkim będziemy bawić i dawać to czego wszyscy potrzebujemy – bycia razem i pogody ducha

Estradowy spektakl muzyczny „Ładne piosenki” zagrają aktorzy Beata Beling, Artur Beling i Marcin Wiśniewski oraz Jakub Kotowski, kompozytor i koncertmistrz zielonogórskiej filharmonii, i Alex Pruzhinin, pianista jazzowy. Premiera planowana jest na 26 lipca. O miejscu i godzinie spektaklu będziemy Was informować wkrótce na portalu wzielonej.pl

Cała rozmowa z artystami, w której opowiadają o pracy nad spektaklem do zobaczenia na wzielonej.pl