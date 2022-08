Koniec wakacji także dla aktorów Lubuskiego Teatru. 1 września zabrzmi nie tylko pierwszy dzwonek w szkołach. Tego dnia też pierwsza premiera nowego sezonu. Na deskach teatru zobaczymy spektakl „Buntownik, czyli rzecz o narodzie”.

O tym, dla kogo jest to sztuka mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru.

Powinni go zobaczyć młodzi ludzie, kilkunastoletni. Od 15 lat wzwyż, którzy stają wobec problemów, z którymi mierzy się bohater tego spektaklu, czyli czym się kierować w życiu, żeby to życie przeżyć sensownie. Szczególnie jak ma się ojca alkoholika i matkę, która stara się ratować to wszystko, wyciągając z bagna.