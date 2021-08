www.rezerwacja.zielona-gora.pl – to ważny link dla tych, którzy chcą np. zarejestrować auto w Zielonej Górze. Rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji odbywa się przez internet po to, by przed budynkiem przy ul. Sienkiewicza nie trzeba było stać w kolejkach.

Wcześniejsze umawianie się na wizytę wprowadzono po wybuchu pandemii. Teraz ma być jeszcze sprawniej za sprawą strony internetowej.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą umówić się na wizytę z pomocą pracownika wydziału. Należy w godz. 12.00-14.00 zadzwonić pod numer telefonu 68 456 49 03 lub 68 456 49 06.

Internetowa rejestracja będzie obowiązywać na pewno do końca pandemii.