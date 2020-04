Kilkunastu prezydentów – w tym włodarz Zielonej Góry Janusz Kubicki – wzięło udział w videokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim.

Rozmowy dotyczyły spraw związanych z gospodarką i inwestycjami. Trwały one ponad 2,5 godziny. – Były bardzo konkretne – mówił w „Miejskim Alercie” Janusz Kubicki.

Rozmawialiśmy o tym, co zrobić by gospodarka ruszyła jak najszybciej i jaką pomoc mogą uzyskać samorządy. Pytaliśmy o VAT – takie techniczne i merytoryczne kwestie. Premier powiedział, ze będzie to bardzo trudny okres dla wszystkich i będziemy musieli się zadłużyć