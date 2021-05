Którą drogę remontować w tym roku, a którą w kolejnym? Która droga dojazdowa do posesji jest ważniejsza i powinna być zauważona przez urzędników? Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej proponują projekt uchwały, która ułatwi podjęcie decyzji.

W projekcie uchwały zawarte byłyby kryteria, dzięki którym łatwiej byłoby np. ustalić kolejność remontowania dróg. Jakie to kryteria? To m.in. znaczenie drogi w rozwoju miasta, możliwość pozyskania dofinansowania, funkcja drogi, natężenie ruchu, gęstość lokalizacji przyległych budynków czy stan nawierzchni oraz czas oczekiwania na remont.

Odpowiednie punkty są przypisane do konkretnego kryterium. Osiągamy wynik miarodajny do priorytetu wykonania tej drogi. Uchwała jest precedensem, wyklucza politykę, uznaniowość, a daje merytorykę w planowaniu miasta.

Radni Koalicji Obywatelskiej mówili na temat remontu dróg podczas konferencji prasowej na Jędrzychowie. Przekonywali, że inwestycje w drogi, np. dojazdowe nie powinny być realizowane przy pomocy Budżetu Obywatelskiego.

My uważamy, że budowa dróg przez Budżet Obywatelski, co miało tutaj miejsce, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zostaliśmy do tego zmuszeni jako mieszkańcy. Ja sam, wspólnie z mieszkańcami zbierałem podpisy. Ale to nie tędy droga.