Dni Zielonej Góry coraz bliżej! Już w najbliższy poniedziałek poznamy gwiazdy tegorocznego Winobrania.

23 sierpnia Zielonogórski Ośrodek Kultury zwołuje konferencję prasową, podczas której dowiemy się kto i gdzie zagra dla mieszkańców miasta.

Radio Index jest partnerem medialnym imprezy. Będziemy nadawać przez cały okres świętowania pod hasłem „Winogranie”. Wyniesiemy się z siedziby rozgłośni do specjalnego studia, które stanie u stóp ratusza. Szczegóły przybliża Kaja Rostkowska, zastępca redaktora naczelnego naszej rozgłośni.

Od 6:00 do 20:00 będziecie mogli podglądać radio od kuchni. Jak pracujemy, jak rozmawiamy z gośćmi. Wszystkie nasze technikalia. Będziemy tam wszyscy – dziennikarze, reporterzy, prezenterzy. Ramówka winobraniowa będzie miała dużo nowych audycji. Będziemy relacjonować to, co się dzieje podczas Winobrania. Będziemy także edukować się np. o winie. Będziemy zapraszać gości ze świata kultury, sportu, nauki. Wszystko, co będzie działo się od 6:00 do 20:00 będziecie mogli również zobaczyć w telewizji.