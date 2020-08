Zobacz info

To może być prawdziwy skandal! SKANDAL, że tydzień przed zakończeniem wakacji mogły by Was nie być w One Love! Całe wakacje spędziliście z Nami - dlatego 21 sierpnia skandalicznie należy do Was! Tej nocy nie obejdzie się bez małych skandali! DJ BST przygotował tylko skandaliczne nutki, nasi barmani już wiedzą jak skandalicznie dobre smaki dla Was przygotować. Uwaga! Małe skandale mile widziane 👌 Pamiętajcie, że ilość miejsc na naszym przyjęciu okolicznościowym jest ograniczona i jak zwykle spoty...