Mówią o sobie, że są trochę jak włoskie małżeństwo, choć kolektywem siebie nie nazywają. Żartują, że są niefajni i tak też nazwali swoją wyprawę. “NieFajny Trip”.

Łukasz Zamojski i Paweł Mietrkiewicz w środę wyruszają do Gruzji, gdzie mają w planie zdobyć górę na zboczu najwyższego szczytu w Gruzji.

Chcemy dotrzeć do cerkwi. To jest cerkiew prawosławna, u podnóża Kazbeku, czyli największej góry w Gruzji, na wysokości pond 2 tys. metrów. Liczymy, że nam to zajmie ok. ośmiu godzin.