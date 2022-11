Przeglądamy rynek przed wyborami samorządowymi, które – wszystko na to wskazuje – odbędą się za półtora roku. Żadna z partii nie ogłosiła, kto będzie kandydatem na prezydenta Zielonej Góry.

Prof. Jarosław Macała, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego pytany był w Radiu Index o to, kto mógłby zagrozić prezydentowi Januszowi Kubickiemu, który włodarzem miasta jest od 2006 roku.

Naukowiec naszej uczelni potencjalnego rywala upatruje jedynie w Wadimie Tyszkiewiczu, w przeszłości prezydencie Nowej Soli, dziś senatorze RP.

Nikt nie może mu odmówić doświadczenia ani sukcesów samorządowych. Co prawda Nowa Sól jest znacznie mniejszym miastem, ale to doświadczony samorządowiec. Narracja, którą prowadzi w mediach społecznościowych jest różna. Raz twierdzi, że senatorowanie go nudzi, że nie ma wpływu, a drugim razem mówi, że ma tam misję do spełnienia. Moim zdaniem byłby to kandydat, który miałby szansę powalczyć.