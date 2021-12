Jak historia zmieniła nasze smaki? I czy faktycznie odczuwamy tylko cztery z nich – czyli słodki, słony, gorzki i kwaśny? Między innymi na takie pytania w swojej debiutanckiej książce starała się odpowiedzieć Joanna Brodzik. Pyszny sam w sobie jest już tytuł, czyli “Umami” – z języka japońskiego “smaczny”.

W książce Joanny Brodzik znajdziemy jednak nie tylko historie, ale też przepisy. Na przykład na schab z jałowcem, tadżin z makreli oraz przepyszny tort Jadziny.

Oprócz najrzetelniejszej mam nadzieje wiedzy kulinarnej, to zapisałam tutaj także wartość przebywania przy jednym stole. Tak żeby każdy, mógł sobie odpowiedzieć z kim mu się najlepiej przy stole siedziało.

Brodzik podkreśla, że wszystkie jej eksperymenty ze smakiem były możliwe dzięki wsparciu dorosłych, między innymi ukochanej babci. To pod jej czujnym okiem Joanna Brodzik, jako pięciolatka, przyrządziła pierwszego w swoim życiu kurczaka.

W tym okienku małym, w prodiżu, zaczęła się skraplać para wodna. Zaczęło być widać co tam się dzieje. Zaczęło pachnieć. I wtedy chyba to się zaczęło. Doświadczyłam cudu gotowania. I że tym co pyszne, można się z kimś podzielić.