Czy podwyżki za wywóz śmieci są konieczne? To pytanie powróciło podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Radni wówczas zdecydowali o podwyżkach, o czym informowaliśmy w Radiu Index.

Przypomnijmy, że mają one wejść w życie w przyszłym roku. Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z Krzysztofem Sikorą. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”. – Owszem, to była konieczność – mówił Sikora.

Sikorę pytaliśmy również o inwestycje w ZGK. Aby się pojawiły, podwyżki są niezbędne. – Sporo się dzieje – mówił nasz gość.

My wymieniliśmy już część taboru, po mieście jeżdżą też elektromobilne pojazdy do odbioru odpadów. Mamy kupione dwie dodatkowe śmieciarki za chwilę w styczniu znikną duże kontenery, to się wszystko dzieje.