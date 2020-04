Czy w dobie epidemii koronawirusa miejskie inwestycje są zagrożone? Jak układa się współpraca miasta z największymi zielonogórskimi firmami? M. in.o to pytaliśmy dziś Krzysztof Kaliszuka – wiceprezydenta Zielonej Góry – w programie “Prezydent na 96 FM”.

Jak się okazuje część firm ma problemy z pracownikami – przyznał Krzysztof Kaliszuk.

Przede wszystkim mamy problem z realizacją inwestycji poprzez to, że firmy zgłaszają problemy związane z brakiem pracowników czy materiałów. Rozumiemy to i często pozwalamy znaleźć rozwiązania. Często jest to przesunięcie terminu. Nie jest to jednak na dużą skalę.