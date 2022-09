Nadchodzi kryzys energetyczny, a samorządy będą zmuszone oszczędzać. O tym, jak radzić sobie z kryzysem rozmawialiśmy dziś z radnym zielonogórskiej Platformy Obywatelskiej Adamem Urbaniakiem.

Nasz gość podkreślał, że miasto musi zmienić myślenie dotyczące wydatków w dobie tego, co nas czeka. Urbaniak wspomina wręcz o konieczności oszczędzania m.in. na dużych inwestycjach takich jak Ochla, o co pytała Kaja Rostkowska.

Trzeba ograniczyć wydatki i zbierać pieniądze i rezerwy, by reagować. Nie wiemy, co się wydarzy. Rachunki miejskie poszły kilkaset procent w górę. Prawdopodobnie kłopoty będą też mieli mieszkańcy z dodatkiem węglowym. Widzę to tak, jak węgiel czyli czarno.