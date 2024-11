Wczoraj w zielonogórskim ratuszu miała miejsce gala z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, na której wyróżniono osoby promujące krwiodawstwo oraz regularnych dawców.

– To dla nas bardzo ważny dzień – podkreśla Jan Kowalczyk z Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK, zachęcając mieszkańców do oddawania krwi.

Dlaczego warto? To ogromna przyjemność, móc komuś pomóc. Tyle ludzi czeka na krew, a to samo w sobie napędza do oddawania.