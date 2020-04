„Czwartkowe spotkania z nauką” w Planetarium Wenus odbywają się online. Gościem najbliższego będzie inżynier i naukowiec, który pracował w NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest też pomysłodawcą projektu FREDE, badającego rozpad freonu w górnych warstwach atmosfery.

O zaproszonym naukowcu mówi Waldemar Grabowski z Planetarium Wenus.

Tym razem naszym gościem będzie Jędrzej Górski, przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Postara się odpowiedzieć na pytanie o to, jak zostać inżynierem kosmicznym. Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Najpierw nasz gość opowie o swojej przygodzie z inżynierią kosmiczną – między innymi o tym, jak to się stało, że dotarł do kosmodromu na kole podbiegunowym czy też jak udało mu się poszerzać wiedzę w amerykańskiej NASA i europejskiej ESA. Następnie odpowie na państwa pytania, które już dziś można przesyłać w postaci wiadomości prywatnych na portalu Facebook lub też zadawać je na żywo podczas spotkania.