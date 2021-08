W 1934 r. w Niemczech ogłoszono tzw. plan czteroletni, zgodnie z którym zakładano, że armia niemiecka osiągnie gotowość bojową we wszystkich rodzajach sił. Przygotowywano zwiększenie sił zbrojnych oraz rozwój broni. Takie założenia stosowano także w Grünbergu, gdzie powołano do życia oddział Narodowosocjalistycznego Korpusu Lotniczego (Nationalsozialistisches Fliegerkorps).

W 1934 r. w mieście działał Niemiecki Związek Lotniarstwa Sportowego z grupą szybowcową, która nie dysponowała profesjonalnym lotniskiem ani bazą szkoleniową. Wykorzystywali puste i płaskie pola w Schertendorf (zielonogórski Przylep). Jednak już 20 września 1934 r. w związku z planem czteroletnim nastąpiło tworzenie lotniska, a następnie przekazano trzy zupełnie nowe szybowce.

Otwarcie nastąpiło z pompą, gdyż do miasta przyjechały same gwiazdy ówczesnych czasów, tj. pilotka sportowa oraz szkoczkini spadochronowa Lola Schröter oraz pilot akrobacyjny Edgar Gotthold. Oczywiście nie mogło się ono odbyć bez najwyższych hierarchów miejscowej partii. Nastąpił przyspieszony rozwój szkoleń lotniczych.

Na samym początku 1937 r. zlikwidowano ww. związek i zastąpiono go Narodowosocjalistycznym Korpusem Lotniczym. Grünberski oddział otrzymał nr 3/32, a jego dowódcą został dr Gerd Friemel. NS FK (bo taki był oficjalny skrót formacji) swoją siedzibę miał przy ówczesnej Bismarckstrasse 8, czyli dzisiejszej ul. Bolesława Chrobrego, gdzie odbywały się szkolenia teoretyczne szybowników oraz lotów samolotowych. W przeważającej mierze NS FK szkoliło młodzież z grünberskich oddziałów Hitlerjugend, którzy w przyszłości mieli stanowić załogi samolotów bojowych!

Kiedy trwała wojna, cały grünberski oddział NS FK powołano do służby w Luftwaffe do prac przy obsłudze naziemnej na lotniskach w głębi III Rzeszy. Wśród nich większość, to byli uczniowie grünberskich szkół średnich. Niewielu z nich wróciło do miasta.

Dziś w miejscu, gdzie NS FK szkolił swoich lotników znajduje się… Aeroklub Ziemi Lubuskiej.

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry