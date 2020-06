Zobacz info

Wake Up and Live online – Festiwal Muzyki i Sztuki

Na pewne rzeczy nie mamy wpływu - decyzja o odwołaniu tegorocznej, XIV edycji festiwalu Wake Up and Live nie była dla nas łatwa, ale tak jak obiecaliśmy – nie zdjęliśmy rękawic i znaleźliśmy sposób na to, aby dać Wam chociaż namiastkę festiwalowej atmosfery – tym razem w Waszych domach! ✌️ Wake Up and Live – Festiwal Muzyki i Sztuki odbędzie się w dniach 05-06.06.2020 r. i będzie dostępny dla Was online – szykujcie się na dwa piątkowe sety DJskie oraz trzy energetyczne koncerty w sobotę! 🎥 Mater...