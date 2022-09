Dla kogo PGE Ekstraliga 2023? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Planowany na niedzielę mecz Stelmetu Falubazu z Cellfastem Wilkami został przesunięty o tydzień.

Do tego czasu wciąż zastanawiamy się czy zielonogórzanie odrobią 10 punktów z pierwszego meczu z Krosna. W magazynie W69 na 96 FM gościem był Michał Korościel. Żużlowy komentator uważa, że jeżeli gotowy do jazdy będzie Max Fricke, to Falubaz jest w stanie pojechać tak, by cieszyć się z awansu. Dodajmy, że Australijczyk upadł w sobotę podczas Grand Prix w szwedzkiej Malilli.

Piotr Protasiewicz, który był w studiu podczas Grand Prix mocno zadrżał. I mocno się dopytywał, co się dzieje. Widać było, że przestraszył się trochę, bo ten upadek wyglądał źle. Odetchnął po tym, jak Max wyjechał do powtórki. Myślę, że Fricke będzie sprawny w niedzielę.

Dziś klub poinformował, że Fricke, choć jest bez złamań, to odpocznie kilka dni od żużla. Poważnie ucierpiał bowiem kciuk Australijczyka, który w Szwecji upadł razem z Pawłem Przedpełskim. Dziennikarza pytaliśmy także o sympatie żużlowej Polski. Zdaniem Korościela więcej życzeń dotyczących awansu płynie do Krosna.

Mam wrażenie – oczywiście ta grupka ludzi, z którymi rozmawiam jest niemiarodajna – generalnie widzę, że Polska chciałaby Krosna w ekstralidze, co byłoby przeciwwagą dla zachodu, który zdominował ostatnio ekstraligę. Wiadomo, jak jest z Falubazem, który przez lata był pyszny. Mówiło się o tej magii, że to jest coś więcej niż klub. Jak sam stawiasz się ponad innych, to siłą rzeczy niespecjalnie jesteś lubiany. Kibice lubią kopciuszków.

Cała rozmowa do zobaczenia na wZielonej.pl. Przypomnijmy, rewanżowy finał eWinner 1. ligi planowany jest na niedzielę, 25 września o 15:00.