„Zoba Co Jes” to najnowszy solowy program Rafała Paczesia. Co najmniej 90 minutowy monolog, którego zwiastun mogliście zobaczyć przy okazji wydarzeń Stand-Up Show 2019 rozbawi Was do łez. O podróżach, związkach, remontach i trudach odnalezienia się wśród normalnych ludzi, Rafał opowie w swoim oryginalnym stylu. Czy Wasze przepony wytrzymają to awaryjne lądowanie? Biletyna.pl ➡ https://biletyna.pl/stand-up/Rafal-Paczes/Zoba-Co-Jes/Zielona-Gora https://www.facebook.com/events/184256162820951/ ...