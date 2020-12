W ostatnim w tym roku programie „Mamy nosa do biznesu” zajrzeliśmy do portfeli zielonogórzan, a dokładniej przyjrzeliśmy się chęciom kredytowym mieszkańców naszego miasta.

Gościem Macieja Noskowicza była Agnieszka Janiszewska, doradca finansowy z firmy In Super – Profesjonalne Finansowanie, która przyznała, że kredytów hipotecznych po wybuchu epidemii koronawirusa tylko przez chwilę zawieraliśmy mniej. Dalej chętnie się budujemy i kupujemy mieszkania.

Zielonogórzanie chcą brać kredyty na wszystko. Ja się specjalizuję w kredytach hipotecznych i moim głównym zajęciem jest kredytowanie nieruchomości. I tutaj nie widzę zapaści. Było lekkie wycofanie, klienci się zastanawiali, nie wiedzieli co będzie. Po krótkich przemyśleniach ten rynek cały czas jest w trendzie. Cały czas ludzie chcą kupować. Może troszkę przystopował zakup mieszkań na najem.

A co z kredytami gotówkowymi? Tu spadek jest odczuwalny.

To tutaj widać, że jest lekkie wycofanie. Klienci mniej biorą kredytów na święta. Wiadomo, że te święta też mają wyglądać inaczej niż w zeszłym roku.

