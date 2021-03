747 – tyle zachorowań na COVID 19 odnotowano dziś w województwie lubuskim. Taką informację przekazało Ministerstwo Zdrowia.

W samym powiecie zielonogórskim to 121 osób. Cztery osoby zmarły. W całym kraju to prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Przypomnijmy, że lockdown wprowadzony przez rząd potrwa do 9 kwietnia.