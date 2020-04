Radni przyjęli uchwałę w sprawie pomocy dla przedsiębiorców, którzy odnotowali straty z powodu koronawirusa. Tak zwaną „koronapomoc” wprowadził pod obrady prezydent Janusz Kubicki. Uchwała przewiduje m.in. zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Wątpliwości co do dokumentu miał radny Marcin Pabierowski z klubu Koalicji Obywatelskiej. Zapytał, dlaczego program nie opiera się na konkretnych przepisach. Przypomniał też, że klub we własnym projekcie odniósł się do ustawy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID-19.

Myśmy w naszym wniosku powołali się na ustawę, która jasno definiuje, kiedy się należy pomoc. Nie jest to pomoc uznaniowa, tylko jest jasno wypisane, co rozumiemy jako spadek obrotów gospodarczych. Nasza uchwała w sposób jasny określa, kiedy pomoc się należy. Tu (w projekcie prezydenta – przyp. red.) jest sposób uznaniowy. Czym to jest spowodowane? Czemu się nie powołujemy na ustawę?

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk wyjaśnił, że program „koronapomocy” obejmuje szerszy zakres pomocy niż to, co zaproponowała Koalicja Obywatelska.

Z wyliczeń skarbnik miasta Zielona Góra maksymalne koszty związane ze zwolnieniami z podatków od nieruchomości w wersji zaproponowanej przez prezydenta wynosiłyby 16,6 miliona złotych. Natomiast w wersji zaproponowanej przez Koalicję Obywatelską jest to 8 milionów. Wiąże się to chociażby z tym, że Koalicja Obywatelska nie ujęła w propozycji zwolnień z podatków od nieruchomości – budowli.

Kaliszuk dodał, że według propozycji prezydenta, po sześciu miesiącach zawieszenia płatności miasto będzie mogło ocenić sytuację finansową przedsiębiorstw. Wówczas będzie można tak dostosować zakres pomocy, by nie przekroczyć ustalonej granicy 30 milionów złotych.

Za ustaleniem zasad przyznawania wsparcia przedsiębiorcom był również Tomasz Nesterowicz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Argumentował, że w ten sposób firmy unikną pomówień o to, że uzyskały pomoc, mimo że na nią nie zasłużyły.

Nasza informacja musi być maksymalnie czytelna dla wszystkich przedsiębiorców, wszystkich osób, które mogą, chcą lub już się starają o pomoc ze strony miasta. Żeby wiedziały, czy kwalifikują się, czy nie, ewentualnie jakie to może mieć konsekwencje dla ich firm. Im bardziej ta uznaniowość będzie wciśnięta w ramy, w katalog, tym mniej będzie w przyszłości problemów i dyskusji.

Do projektu uchwały o „koronapomocy” odniósł się również jego pomysłodawca, czyli prezydent Janusz Kubicki.

Mamy naszych lokalnych przedsiębiorców i powinniśmy starać się im pomagać. Stąd wpisanie wszystkim, jak leci, że się należy. Żebyście mieli państwo pełną jasność – banki w ostatnim miesiącu przestały udzielać kredytów i mają spadek. Czy bankom też mamy pomóc? Nasze obroty, na przykład w MZK, spadły o 400 tysięcy złotych. I tych pieniędzy nie będzie. To będzie trudny rok dla wszystkich.

Uchwała została podjęta większością głosów. Radni przegłosowali także uchwały o przedłużeniu terminów płatności rat podatków od nieruchomości i zniesieniu opłaty prolongacyjnej.