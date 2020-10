Jak wygląda pozyskiwanie inwestorów w dobie koronawirusa? Czy można w ogóle mówić o takiej działalności zwłaszcza teraz, w trakcie drugiej fali epidemii? Jak wygląda pomoc przedsiębiorcom w ramach tzw. „koronapomocy”?

To pytania, jakie usłyszał w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM Dariusz Lesicki. Zastępca prezydenta Zielonej Góry mówił, że pandemia utrudnia, ale nie uniemożliwia pozyskiwanie inwestorów. Wiceprezydent w tym tygodniu odwiedził Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie.

Budowy trwają, także myślę, że procesy inwestycyjne są prowadzone. My również, mimo, że okres na inwestycje jest trudny, prowadzimy negocjacje. Staramy się zaproponować nowym inwestorom dogodne warunki do inwestycji. COVID na pewno spowalnia te decyzje, ale one pojawiają się.

Wiosną miasto uruchomiło program dla przedsiębiorców – „koronapomoc”. Przypomnijmy, polega ona na tym, że prowadzący działalność gospodarczą, notujący straty z powodu pandemii, mogą wnioskować o umorzenie lub zwolnienie z płacenia podatków.

Wpływają wnioski dotyczące zwolnień z podatków, my je przygotowujemy i mam nadzieję, że w najbliższym czasie przedstawimy, jak one będą redystrybuowane w stosunku do podmiotów, które będą zwolnione z podatków. W najbliższym czasie to powinno zostać przedstawione.