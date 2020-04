Podczas piątkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie wsparcia przedsiębiorców, czyli tak zwanej „koronapomocy”. Chodzi m.in. o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Klub Koalicji Obywatelskiej uznał, że rozwiązania zaproponowane w dokumencie nie wystarczą. Przygotował więc projekt poprawek. Był on przedmiotem dyskusji na wtorkowym posiedzeniu.

Radni KO zasugerowali, by w ramach „koronapomocy” wsparcie było nie tylko indywidualne, ale i systemowe. Argumentowali m.in., że wtedy nie będą faworyzowani konkretni przedsiębiorcy.

Po drugie, mam poważne wątpliwości natury formalnej, czy takie indywidualne zwolnienie jest dopuszczalne. Zauważcie, że przepis z Tarczy Antykryzysowej to przepis, który daje radzie prawo ustalenia przepisu powszechnie obowiązującego, pewnej normy o charakterze ogólnym. Tam nie ma możliwości wydawania upoważnienia do indywidualnych decyzji i to jeszcze zwolnienia w całości lub w części. Ale co najważniejsze – ci przedsiębiorcy, którzy mieliby z tego skorzystać, nie mogą czekać pół roku, aż się dowiedzą, czy się ich zwalnia, czy nie. Muszą już teraz wiedzieć, na czym stoją.

Koalicja Obywatelska zaproponowała, by z ulgi mogli skorzystać ci, którym z powodu koronawirusa spadły obroty. Miałoby to dotyczyć wyłącznie mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają siedzibę na terenie Zielonej Góry. Osoby, które nie spełniają tych warunków, a potrzebują pomocy, mogłyby skorzystać ze wsparcia indywidualnego. Tę opcję radni Koalicji potraktowali jednak jako „plan B”.

To rozwiązanie jest o tyle bezpieczne, że gdyby się okazało, że nadzór wkroczy i uchyli na przykład tryb zgody indywidualnej, to chociaż cała uchwała zostanie. Podlegałby unieważnieniu tylko ten jeden paragraf.

Prezydent Janusz Kubicki stwierdził, że propozycja radnych niewiele zmienia w uchwale o „koronapomocy”. Jego zdaniem każdą pomoc należy traktować indywidualnie. – Bardzo łatwo się rozdaje, trudniej się zarabia. Państwo chcecie rozdać wszystkim, jak leci – zwrócił się do radnych Koalicji Obywatelskiej.

Nas moim zdaniem na to nie stać. Pomoc możemy zwiększać wielokrotnie. Jeżeli będzie trzeba więcej – damy więcej. Każdego będziemy traktować indywidualnie. Tylko pamiętajcie państwo o tym, że kryzys nie będzie trwał tydzień, dwa tygodnie. Będzie trwał miesiącami i wszyscy o tym wiedzą. My to odczujemy – w czwartym kwartale najbardziej – jako miasto. Dla przykładu – same przychody MZK to jest 400 tysięcy złotych mniej za marzec.