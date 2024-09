Ochłodziło się i w niektórych częściach Zielonej Góry zadymiły kopciuchy. Czy ma to jakiś wpływ na powietrze w Twoim otoczeniu? Czy zanieczyszczenia mogą zaszkodzić uprawie winorośli i wpłynąć na jakość produkowanego wina. Oczywiście, że tak.

35% zanieczyszczeń powietrza pochodzi z naszych domostw. Zbliżają się zimne pory roku więc powietrze znów będzie wątpliwej jakości. Tak można założyć, ale może okazać się, że to błędny tok myślenia. W Polsce uruchomiono program “Czyste Powietrze”, a dofinansowania z tego tytułu to blisko 100 mld złotych. Czy Ty już skorzystałeś? A może myślisz, że wcale nie musisz tego robić? Obejrzyj rozmowę z Mirosławem Glazem – prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W niej m. in. M. in. właśnie o trwającej akcji „Czyste powietrze”.